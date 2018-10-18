Иркутск, 18 октября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС устраняют последствия разлива нефтепродуктов на реке Ангара в Иркутской области. Причины происшествия пока неизвестны. Их выяснением занимаются следователи, сообщает ОТР.

Ангара

Установлено, что источник загрязнения находится в самой реке — напротив законсервированного водозабора и рядом с предприятием «Руссоль».

Городские власти заверяют, что угрозы для жителей нет. В питьевую воду нефтепродукты не попали.

Напомним, нефтяное пятно появилось на реке Ангара в Усолье-Сибирском накануне, 17 октября. Масляное пятно с устойчивым запахом нефтепродуктов растянулось вдоль береговой полосы на 400 метров. В городе был введен режим ЧС.