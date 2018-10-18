Красногорск, 18 октября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. ГИБДД Московской области будет передавать информацию о ДТП с участием такси в региональный Минтранс. Стороны заключили соответствующее соглашение, сообщает 18 октября пресс-служба подмосковного Минтранса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Каждый месяц ведомству будут поступать данные о таксомоторных компаниях, по вине которых произошли аварии с погибшими и пострадавшими. Такие компании ждут внеплановые проверки, самая строгая мера по итогам которых — отзыв разрешений на все автомобили.

В Московской области автомобилям такси выдано 112 тыс. действующих разрешений. С начала 2018 года более 37 тысяч разрешений на работу такси аннулированы по тем или иным причинам, уточнили в Минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) для легковых такси. Предлагается обязать перевозчиков страховать свою ответственность на случай причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

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