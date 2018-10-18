Астана, 18 октября, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана и Национальный банк Украины подписали договор, в рамках которого стороны будут сотрудничать в сфере банковского надзора, сообщили 18 октября в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

Согласно документу, стороны договорились сотрудничать в сфере надзора за деятельностью материнских организаций и их трансграничных структур с соблюдением требований национальных законодательств обоих государств.

Кроме того, стороны будут обмениваться информацией о состоянии рынка, изменениях в нормативных актах, касающихся сферы банковского надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Центральный банк Узбекистана и Национальный банк Казахстана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора.