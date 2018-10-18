Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Все 45 пострадавших из больниц Керчи будут направлены на лечение в другие города России. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Как сообщается, пациентов перевозят поэтапно. К данному моменту десять пострадавших на двух самолетах санавиации отправлены в Москву, еще 15 пациентов — в Симферополь, в Краснодарский край отправлены 15 человек. Пока в Керчи в пгт. Ленино на лечении остаются пять пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек, около 50 ранены. Утром власти опубликовали списки погибших (16 студентов и пять сотрудников), а также пострадавших. В числе погибших и пострадавших не только жители Керчи, но и других регионов, в том числе Челябинска и Кубани.