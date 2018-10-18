Москва, 18 октября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. В ответ на обвинение российской экономики в неэффективности, склонности распределения богатств в пользу тех, кто уже и так богат, правительство РФ отреагировало так, что все пороки и негативные черты действующей экономической модели многократно усилились. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, комментируя новость о том, что совокупное состояние 10 самых состоятельных граждан РФ с начала 2018 года увеличилось на 10,8%. Более того, по показателям этого роста российские богачи опередили миллиардеров из других государств.

Григорий Григорьевич Мясоедов. Земство обедает. 1872

«В кризисных условиях правительство предприняло очень интересные меры, — сказал Григорьев. — В ответ на обвинение российской экономики в неэффективности, большом неравенстве, склонности распределения богатства в пользу людей и так имеющих власть и влияние правительство решило ответить так, что все пороки и негативные черты лишь многократно усилились. Богатые стали получать ещё больше, неравенство стало ещё острее. Государство сняло с себя ещё больше социальных обязательств и тому подобное».

Между тем, как отметил Григорьев, само правительство причины кризиса видит в совершенно ином.

«Если мы изучим последнюю статью [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева в «Вопросах экономики», опубликованную на прошлой неделе, то увидим, что там говорится, будто все кризисные явления и наблюдаемые неприятности вызваны исключительно техническим прогрессом, распространением интернета, сервисов типа Uber и тому подобным, — сказал Григорьев. — Иными словам, если кому-то не нравится, что у него падает заработная плата, значит дело просто в стремительном наступлении новых технологий, а правительство всё делало правильно и в дальнейшем намерено двигаться в этом же направлении ещё активнее».

Для большинства граждан, по мнению эксперта, это означает, что их доходы продолжат падать, а социальные услуги, которые должны быть, формально говоря, бесплатными, на деле будут дорожать и качество их будет становиться всё хуже.

«Перспектив трудоустройства, карьерного роста и самореализации будет всё меньше, — сказал Григорьев. — Ну, а люди, чья политика является причиной такого положения дел, будут получать всё возрастающую долю богатства за счёт ущемления прав остальных».

Напомним, как стало известно 18 октября, по данным агентства Bloomberg, совокупное состояние десяти самых богатых граждан РФ с начала 2018 года выросло на 10,8%, причём по показателям роста этих богатств они обошли своих «коллег» из других стран.

На втором месте по показателю роста доходов расположились миллиардеры из США, состояние десяти из которых с начала года увеличилось на 7,5%. Миллиардеры из Великобритании увеличили совокупное состояние на 3,4%.