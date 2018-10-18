Москва, 18 октября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В 2019 году резкого повышения цен на бензин не произойдёт. Такой прогноз в ходе выступления на форуме Finopolis 2018 озвучила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензоколонка

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«Мы не ожидаем большого скачка цен», — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что регулятор будет внимательно следить за рынком нефтепродуктов и при принятии решений по ключевой ставке учитывать его динамику.

Напомним, с 1 января 2019 года акцизы на бензин планируется поднять с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну и на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну.

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Силуанов: Скачки цен на топливо в 2019 году не планируются

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост цен на бензин и дизельное топливо в России произошёл весной 2018 года и цены на эти нефтепродукты продолжают расти. Так, по данным Росстата, только за сентябрь цены на бензин выросли на 10% по сравнению с августом. Ранее о возможном повышении стоимости бензина вслед за повышением НДС заявляли в ФАС. Такого развития ситуации не исключили в Счетной палате.

А вот министр финансов Антон Силуанов на днях заверил, что «никакого роста цен на топливо — на бензин, на дизель, начиная со следующего года, несмотря на рост акцизов, не планируется». По его словам, повышение цен ожидается в рамках инфляции.