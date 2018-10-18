Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 октября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Проект рекультивации мусорного полигона в Переславском районе Ярославской области прошёл государственную экологическую экспертизу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Yarregion.ru Полигон в Ярославской области

Полигон был переполнен и закрыт в июне 2017 года, после чего власти заявили о его рекультивации.

Положительное заключение по переславскому проекту в Росприроднадзоре получено. Теперь мы продолжаем работу по включению рекультивации полигона в деревне Красное в федеральный проект «Чистая страна», входящий в состав национального проекта «Экология». Для проведения всего комплекса мероприятий необходимо около 300 миллионов рублей, — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Проект рекультивации рассчитан на два года. На первом этапе планируется утрамбовать мусор и засыпать его инертным материалом. После этого необходимо утилизовать фильтрат и свалочный газ. После того, как отходы перестанут представлять опасность для окружающей среды, будет завезен плодородный грунт и посажены деревья.

Сейчас проведены необходимые изыскания, засыпана внешняя часть полигона, выходящая на дорогу. Также прошли публичные слушания по проекту рекультивации. Рекультивация старых полигонов, как говорят в правительстве области, является частью новой экологической политики.

Многие сомневались, что нам удастся получить согласование в короткие сроки, но мы целенаправленно и методично шли к реализации этого масштабного проекта, — сказал экс-мэр Переславля Владимир Волков.

Всего в Ярославской области 18 полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов и один — промышленных. Власти надеются провести их модернизацию с привлечение регионального оператора по обращению с ТКО, который заработал в области с 1 сентября.