Ногинск, Московская область, 18 октября, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук» (РАЕН) в соответствии с требованием п.4 ст. 23 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ сообщает о своём намерении организовать и провести общественную экологическую экспертизу, объектом которой является «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 тысяч тонн ТКО в год», планируемый к размещению по адресу: Богородский городской округ, сельское поселение Аксено-Бутырское, вблизи деревни Тимохово, земельный участок с кадастровым номером 50:16:0000000:71328.

Загрязнение окружающей среды.

Заявление о проведении общественной экологической экспертизы было передано РАЕН в администрацию Ногинского муниципального района Московской области 03.10.2018 и зарегистрировано 04.10.2018 с входящим номером 154−01Вх-15 984.

17 октября 2010 года в адрес РАЕН пришёл ответ за подписью заместителя главы администрации Ногинского муниципального района Московской области О. Н. Муховиковой, в котором сообщается, что кроме РАЕН на текущий момент свои заявки на проведение общественной экологической экспертизы уже зарегистрировали общественные организации НП «ЭМАССерт», МОО «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита» и МОО «Центр общественной экологической экспертизы», и что в такой ситуации Федеральным законом «Об экологической экспертизе» «допускается создание единой экспертной комиссии». РАЕН заявляет о своей готовности к работе в составе объединенный комиссии в случае согласия других общественных организаций.

В состав экспертной комиссии РАЕН по проведению общественной экологической экспертизы дали согласие войти известные учёные, специалисты в области теплофизики, химии, теории горения, экологии, санитарной медицины, экономики, авторы передовых методов переработки отходов и мониторинга окружающей среды, лауреаты международной экологической премии Eco World, авторы проектов и участники экспертиз крупных и особо опасных промышленных предприятий:

Сроки проведения общественной экологической экспертизы — 30 дней со дня получения документации, подлежащей общественной экологической экспертизе, от «Альтернативной генерирующей компании-1» (АГК-1).