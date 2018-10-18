Екатеринбург, 18 октября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге создан стихийный мемориал в память о погибших в Керчи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Midural.ru В память о жертвах трагедии в Керчи

Мемориал открыли свердловские волонтёры. В знак солидарности с жителями Керчи уральцы могут принести сюда цветы и зажечь свечи.

Также траурная церемония прошла в областном краеведческом музее, где сейчас действует выставка «Керчь — самый древний город России». В музее также создан импровизированный мемориал.

Напомним, после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В больницах находятся десятки раненых. Медики борются за их жизни.