Калуга, 18 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Малоярославецком районе Калужской области построят завод по выпуску нестерильных лекарственных средств и субстанций для лечение предраковых патологий и профилактики онкологических заболеваний репродуктивной системы. Соответствующее соглашение между правительством региона и АО «МираксБиоФарма» было подписано 18 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото Агентства регионального развития Калужской области. Подписание соглашения

Подпись под соглашением поставили губернатор региона Анатолий Артамонов и председатель совета директоров АО «МираксБиоФарма» Сергей Жданов. На предприятии планируется производить лекарственные средства для решения проблем в области женского репродуктивного здоровья и онкопрофилактики. Продукцию будет изготовлять по стандартам GMP. Объем инвестиций составит более 800 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест — около 300. Объем производства — от 600 тыс. до 1 млн препаратов.

АО «МираксБиоФарма» — российская фармацевтическая компания полного производственного цикла, основана в 2003 году. Одно из направлений ее деятельности — разработка лекарственных средств на основе индольных производных для лечения предраковых патологий женской репродуктивной системы.

Напомним, калужский фармацевтический кластер считается одним из крупнейших фармацевтических кластеров в России. Он объединяет 63 участника — это международные и российские фармконцерны, средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры. Среди них: «Хемофарм», «АстраЗенека», «Ниармедик» «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини» и другие.

Более 80% продукции калужского фармкластера — это готовые лекарственные средства. Фармацевтические предприятия региона выпускают более 150 наименований продукции, в перспективном освоении — несколько десятков. Калужский фармацевтический кластер получил «Серебряный» сертификат Европейского секретариата кластерного анализа.