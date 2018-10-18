Дубай, ОАЭ, 18 октября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В Дубае стюарту авиакомпании придётся ответить перед судом за кражу пяти тысяч долларов у пассажиров бизнес-класса. Инцидент произошёл прямо во время полёта на рейсе, следовавшем из Бангкока, в июне 2018 года. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Тюрьма

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По данным полиции, жертвами злоумышленника стали трое братьев. Мужчины отлучались на некоторые время со своих мест, чтобы справится о самочувствии своего отца, который почувствовал недомогание. Однако по возвращении они обнаружили пропажу из своих кошельков крупной суммы денег. В общей сложности было похищено 18,5 тысячи дирхамов ОАЭ.

Однако обнаружить на борту украденные деньги прибывшим после приземления лайнера полицейским не удалось. Позднее выяснилось, что подозреваемый смыл их в туалете самолёта, чтобы не быть пойманным стражами порядка.

Задержать предполагаемого преступника удалось спустя месяц. Им оказался стюарт, работавший на рейсе в эконом-классе — 37-летний гражданин Египта. Сначала он свою вину отрицал, но затем сознался в содеянном.

Судебное заседание по делу было перенесено на 11 ноября.