Астана, 18 октября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. С 2020 года в Казахстане планируется внедрить маркировку алкогольной продукции с использованием кодирования, предусматривающего отслеживание движения продукции от производителя до конечного потребителя, сообщает 18 октября издание Zakon. kz со ссылкой на министра финансов республики Алихана Смаилова.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Нелегальные производители

По его словам, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил сократить на 40% теневой рынок алкогольной продукции. Для реализации поставленной задачи в республике внедряются онлайн контрольно-кассовые машины. До 2020 года планируется внедрить более 1,2 млн таких аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года производство коньяка в Казахстане составило 10,41 млн литров, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.