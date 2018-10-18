Симферополь, 18 октября, 2018, 14:54 — ИА Регнум. «Крым постигла большая трагедия и страшное горе. Это невиданная жестокость», — так прокомментировал нападение на колледж в Керчи председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Как сообщила пресс-служба крымского парламента, председатель и депутаты Госсовета возложили цветы к импровизированному мемориалу возле здания учебного заведения в Керчи.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Место трагедии в Керчи

«Возникает только один вопрос: как юноше, несмотря на охрану и систему видеонаблюдения, удалось осуществить содеянное и в таких масштабах. Важно дождаться результатов следствия», — сказал Константинов.

Он также отметил необходимость принятия защитных мер, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

«Это новое зло пришло вместе с интернетом, блокбастерами, где в течение одного сеанса людей убивают десятками. Все это формирует у зрителей чувство вседозволенности, которое и может приводить к таким страшным последствиям. У нас на пике популярности не представители рабочих профессий, а герои таких фильмов — это недостатки и упущения в моральном и нравственном воспитании», — считает Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы и взрыва в керченском колледже 17 октября погиб 21 человек, десятки — ранены. По данным СКР, в совершении преступления подозревается только один человек, 18-летний студент колледжа, который затем покончил с собой. Вместе с тем уже звучат заявления о том, что у Владислава Рослякова (так зовут подозреваемого) могли быть сообщники. Сейчас эту возможность прорабатывает следствие.