Сеул, 18 октября, 2018, 17:46 — ИА Регнум. После того, как военные КНДР и Республики Корея, находящиеся в Объединённой зоне безопасности, будут обезоружены, данная зона будет открыта для посещения туристами. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

Объединённая зона безопасности располагается на границе КНДР и Республики Корея, а в её центре находится Пханмунчжом — именно здесь было подписано перемирие по итогам Корейской войны 1950−1953 годов и здесь же проходили встречи между лидерами КНДР и Южной Кореи. Последний раз тут встречались Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын летом 2018 года, а сейчас регулярно проходят двусторонние и многосторонние рабочие встречи.

Соглашение о демилитаризации было достигнуто руководителями КНДР и Республики Корея 19 сентября, когда Мун Чжэ Ин нанёс официальный визит в Пхеньян. Военные двух стран останутся в Объединённой зоне безопасности, однако их количество будет ограничено 35 людьми, и они не смогут носить огнестрельное оружие.

Отмечается, что туристы из КНДР и Южной Кореи будут посещать Объединённую зону безопасности в разное время, чтобы избежать непосредственного контакта друг с другом.