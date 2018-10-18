Нью-Дели, 18 октября, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Доход индийского филиала Google за 2017/18 финансовый год вырос на 30% и составил 13,5 миллиардов долларов США. После прохождения всей процедуры налогообложения чистая прибыль составила 5,5 миллиардов долларов США, что также демонстрирует рост данного показателя на 30% по сравнению с 2016/17 финансовым годом.

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По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», анализ деятельности Google India был осуществлен исследовательской бизнес-платформой Tofler. В материалах, опубликованных в рамках исследования, указано, что 70% дохода филиала Google в Индии получены за счет деятельности в сфере рекламы.

Оставшиеся 30% дохода пришлись на деятельность в сфере информационных технологий и сопутствующие операции. Google и ее основной конкурент Facebook являются самыми крупными компаниями в сфере IT на индийском рынке.