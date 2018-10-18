Нью-Дели, 18 октября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. В сентябре 2018 года торговый дефицит преодолел самую низкую отметку начиная с апреля 2018 года и составил 13,98 миллиарда долларов США. Данные были предоставлены министерством торговли Индии.

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По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», столь низкий торговый дефицит был достигнут, несмотря на растущие цены на нефть на фоне приближающегося введения санкции США в отношении Ирана в ноябре 2018 года.

Экспорт впервые с апреля 2018 года вошел в негативную зону и снизился на 2,15% в сентябре 2018 года. Снижение экспорта не является чем-либо аномальным и происходит регулярно два раза в год, в начале осени и в начале весны. Последний спад был отмечен в марте 2018 года и составил 0,66%. Импорт же, наоборот, возрос на 10,45%. Согласно данным министерства торговли Индии, суммарный рост импорта в период с апреля по сентябрь 2018/19 финансового года составил 16,16%.