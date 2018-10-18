Турин, Италия, 18 октября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» готов предложить за нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда €74 млн. Об этом сообщает The Sun.

Patrick McDonald Портрет Маркуса Рашфорда

По информации издания, Рашфорд попал в сферу интересов туринского клуба, который хочет воспользоваться тем, что форвард не получает регулярной игровой практики в «МЮ».

При этом отмечается, что английский клуб не готов вести переговоры о продаже 20-летнего игрока, который ярко выступает в составе сборной Англии.

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