Сеул, 18 октября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Оппозиционные силы в Южной Корее подвергли критике правительство за отказ предоставить убежище беженцам из Йемена, сообщает 18 октября Associated Press.

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Представитель «Партии справедливости» заявил, что власти пренебрегают своей ответственностью перед ООН и позволяют гражданам страны влиять на политический курс страны.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.