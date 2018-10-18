Белгород, 18 октября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко направил телеграмму с соболезнованиями в адрес главы Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Свечи

«Губернатор области, члены правительства, депутатский корпус, жители Белгородской области выражают соболезнование в связи с трагическими событиями, произошедшими в политехническом колледже города Керчь. Вместе со всеми жителями страны мы глубоко скорбим, разделяя боль от постигшей невосполнимой утраты. В это тяжёлое время выражаем искреннее сочувствие и слова поддержки семьям погибших», — сказано в телеграмме.

Жители Белгорода также скорбят по погибшим. Как сообщил портал Go31, ещё вечером 17 октября у памятника учительнице на Народном бульваре появился стихийный мемориал. Горожане несут туда цветы и свечи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 октября в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек и более 50 пострадали. Подозреваемый — 18-летний студент Владислав Росляков, который, предположительно, покончил с собой после совершения преступления. На полуострове объявлен траур. Прощание с жертвами массового убийства состоится 19 октября.