Санкт-Петербург, 18 октября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Минимальный размер взноса на капремонт с жильцов квартир в многоквартирных домах Петербурга с 1 января 2019 года составит от 4 до 5 рублей за 1 кв. метр в месяц, в зависимости от типа дома. Таким образом, действующий сегодня тариф увеличится на 1 рубль. Об этом 18 октября сообщили в Жилищном комитете Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

Как подчеркивают власти города, нынешний петербургский тариф (от 3 до 4 руб. за 1 кв. м) является самым низким среди регионов России. По данным петербургских чиновников, в Екатеринбурге тариф составляет 9,0 руб., в Москве — 17,0 руб., в Вологде — 9,3 руб., в Псковской области — 7,58 руб., в соседней Ленинградской области — 5,55 руб. за метр.

В Северной столице взносы размер взносов дифференцирован по десяти типам многоквартирных домов, исходя из времени постройки дома, материала стен, а также физического износа, наличия или отсутствия лифта.

Всего с ноября 2014 года собственники помещений в многоквартирных домах внесли взносов на сумму более 13, 68 млрд рублей. Собираемость взносов на капремонт в 2018 году составила 97%.

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