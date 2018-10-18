Грозный, 18 октября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. На завершение строительства ряда важных социальных объектов, строительство которых заморожено, Чечне необходима федеральная помощь в размере 20 млрд рублей. Вопрос ликвидации долгостроев обсудил глава правительства республики Муслим Хучиев с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

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На встрече в Москве были намечены дальнейшие совместные шаги властей Чечни и федеральных органов власти по решению вопросов, связанных с объектами незавершенного строительства на территории республики.

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Напомним, в сентябре 2018 года в ходе коллегии Счетной палаты РФ было сказано, что на Северном Кавказе более четырех тысяч объектов незавершённого строительства на общую сумму более 160 млрд рублей. При этом наибольшее их количество выявлено в Чечне — 464.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя эту информацию, назвал основной причиной такого положения дел недостаточное финансирование строительно-монтажных работ и отсутствие средств для закупки оборудования. Он отметил, что за помощью в ликвидации долгостроев власти региона намерены обратиться к главе Счетной палаты Алексею Кудрину.