Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Незадолго до массового убийства в Керченском политехническом колледже предполагаемый виновник трагедии Владислав Росляков искал в интернете инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), передает телеканал «РЕН-ТВ».

За компьютером

По сведениям источников телеканала, в компьютере 18-летнего студента четвертого курса колледжа следователи обнаружили множество инструкций по изготовлению СВУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в учебном заведении города Керчь произошла 17 октября. Подозреваемый — студент четвертого курса этого колледжа 18-летний Владислав Росляков, после происшествия он покончил с собой. Сообщалось, что молодой человек в начале сентября получил лицензию на ношение оружия.

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