Липецк, 18 октября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В Липецкой областной детской больнице погиб полуторагодовалый ребёнок. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области 18 октября, организована доследственная проверка.

(сс) skalekar1992 Детская ручка

По данным следствия, вечером 15 октября с жалобами на кашель в областную детскую больницу был доставлен 1,5-годовалый ребенок. Врачи предположили, что в верхних дыхательных путях у него находится инородное тело, и госпитализировали ребёнка. Днем 17 октября во время диагностики под общим наркозом у ребёнка остановилось сердце, спасти его медикам не удалось.

Чтобы установить причину смерти ребёнка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.