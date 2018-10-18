Минск, 18 октября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Очередная миссия МАГАТЭ 8−17 октября проверяла безопасность Белорусской АЭС. Как отмечает пресс-служба Белоруссии в Литве, данная миссия была призвана оценить систему аварийной готовности и реагирования (EPREV), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.

Homoatrox БелАЭС

По оценкам заместителя генерального директора МАГАТЭ Хуана Карлоса Лентихо, принимающая сторона «продемонстрировала приверженность к постоянному улучшению системы готовности и реагирования на ядерные и радиологические аварии».

В состав миссии входили эксперты из Болгарии, Нидерландов, Пакистана, Словакии, США, Финляндии и МАГАТЭ.

Согласно оценкам миссии: «система аварийного реагирования для ядерных или радиологических чрезвычайных ситуаций хорошо интегрирована в общий подход реагирования на все виды угроз, имеется широкая программа международного сотрудничества по вопросам аварийной готовности и реагирования, в том числе на ядерные и радиационные аварии, есть значительный опыт и ноу-хау в решении долгосрочных нерадиологических последствий ядерной и радиологической чрезвычайной ситуации, основанный на преодолении последствий аварии на ЧАЭС, хорошие возможности по организации обучения персонала, задействованного в ликвидации ядерных и любых других чрезвычайных ситуаций, превосходные ресурсы для лечения зараженных или переоблученных людей, БелАЭС располагает центром реагирования, который оснащен для осуществления долгосрочных мер и позволяет персоналу лучше реализовывать мероприятия по смягчению последствий».