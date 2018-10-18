Улан-Удэ, 18 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Жителю Бурятии грозит до двух лет лишения свободы за незаконную ловлю омуля.

03.мвд.рф В Бурятии у рыбака изъяли 155 кг омуля

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 октября, в МВД по Бурятии, сотрудники ДПС обнаружили 155 кг омуля в Кабанском районе днём 15 октября в рамках операции «Путина», остановив для проверки автомобиль на выезде из села Тресково. Мешки с рыбой находились в салоне автомобиля. Выяснилось, что рыба принадлежит пассажиру машины — ранее не судимому 33-летнему улан-удэнцу.

Горожанин признался, что, несмотря на запрет, в течение двух дней ловил омуля на реке Селенге недалеко от села Фофоново. Всего он поймал 253 особи (155 килограммов). По его словам, рыба предназначалась для собственного употребления. Перевезти её он попросил своего знакомого.

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Ущерб от действий рыбака составил более 63 тысяч рублей. Нарушитель уже его возместил. Омуля и орудия лова изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело. Улан-удэнцу грозит до двух лет лишения свободы.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, запрет на вылов омуля действует с октября 2017 года. Его ввели, так как, по оценкам учёных, популяция этого байкальского эндемика сократилась до критического уровня 10 — 12 тысяч тонн.