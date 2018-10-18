Москва, 18 октября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Участие президента РФ Владимира Путина в форуме «Валдай» в этом году не предполагает вводного выступления. Об этом 18 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». 2015

Он отметил, что вводную часть будет модерировать политолог Федор Лукьянов. Вместе с президентом он будет находиться перед участниками форума.

Изменений во второй части форума нет, отметил Песков — Путин, как и прежде, ответит на вопросы «валдайцев». Общение президента с экспертами проходит, как правило, очень содержательно и интересно, напомнил он.

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Поле традиционной дискуссии ожидается небольшой прием «на ногах». Участники форума смогут пообщаться с главой государства о том, что не удалось затронуть на пленарном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле сообщили об участии Путина в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2018 году тема форума звучит так: «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке».

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