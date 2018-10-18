Санкт-Петербург, 18 октября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы подозревает 13 коммерческих структур, работающих на рынке медикаментов, в нарушении закона о защите конкуренции. В их действиях усматриваются признаки картельного сговора.

Медикаменты

Признаки незаконных действий выявлены УФАС по результатам торгов на поставку медикаментов и расходных материалов, которые проходили в 2015—2018 годах.

«Речь идет о более чем 200 контрактах на общую сумму превышающую миллиард рублей», — отметили в антимонопольном ведомстве.

Эти контракты были заключены с подозрительно ничтожным снижением начальной (максимальной) цены — от 0,5% до 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УФАС по Петербургу нашло плагиат в упаковке сосисок.

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Кроме того, недавно по инициативе УФАС были отменены конкурсы на создание новых велодорожек: в них также нашли нарушения антимонопольного законодательства.

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