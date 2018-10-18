Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Власти Израиля уничтожили жилое здание в городе Аль-Бирех на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 18 октября Anadolu.

Снос здания

Причиной подобного решения стало, по словам израильской стороны, незаконное размещение объекта на данной территории. Строение было установлено несколько лет назад, в нем никого не находилось во время сноса.

Напомним, город Аль-Бирех расположен в так называемой «Зоне С», которая в соответствии с соглашениями 1993 года в Осло, находится под полным административным контролем Израиля.