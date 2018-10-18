Курск, 18 октября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Должностные лица администрации Курского района стали фигурантами уголовных дел о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и превышении полномочий. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По версии следствия, должностные лица администрации Курского района с 2010 по 2017 годы выдали 381 разрешение на строительство в границах охранной зоны ФГБУ «Центрально-Черноземный Государственный биосферный природный заповедник им. профессора В. В. Алехина». При этом у них были сведения, что земельные участки в деревне Кукуевка Курского района, о которых шла речь, находятся в охранной зоне, где строительство запрещено.

Из-за действий чиновников на территории охранной зоны заповедника началась массовая застройка, что, считают эксперты, оказывает «крайне негативное воздействие на его природные комплексы и увеличивает антропогенную нагрузку, а также нарушает права и законные интересы граждан».

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и виновников произошедшего.