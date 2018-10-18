Нью-Дели, 18 октября, 2018, 13:19 — ИА Регнум. 17 октября французская Total и индийская Adami Group подписали договор о создании совместного предприятия с целью реализации нескольких крупных проектов на территории Индии.

とまりん♪ Терминал СПГ

Справочно. Total — второй по величине частный СПГ-игрок в мире. Adami Group — один из крупнейших интегрированных инфраструктурных конгломератов Индии с присутствием в ресурсах, логистике, энергии, агропромышленности, недвижимости, инфраструктуре общественного транспорта, финансах и обороне с годовым доходом по итогам 2017 года более 11 млрд долларов США.

Одна из целей создаваемого СП — строительство в течение следующих 10 лет розничной сети из 1 500 станций технического обслуживания на основных дорогах страны, на которых индийским клиентам будет предоставлена полная линейка горюче-смазочных материалов производства Total. Однако основной объем инвестиций совместного предприятия будет предназначен для разработки и строительства нескольких регазификационных терминалов на побережье Индии для обеспечения ее поставками СПГ. Потребление энергии в Индии будет расти самыми быстрыми среди всех крупных экономик мира в течение следующего десятилетия, ряд экспертов полагает, что потребление СПГ в Индии будет расти с темпами, которые выведут ее в число мировых лидеров его импорта.

Напомним, что Total является одним из акционеров завода по сжижению природного газа «Ямал-СПГ» и в настоящее время продолжает переговоры с НОВАТЭК о вхождении в новые СПГ-проекты — «Арктик СПГ-2» и в «Арктик СПГ-3». Новые проекты Total в Индии потенциально увеличивают количество потребителей российского СПГ.