Россия призывает Киев остановиться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Американский журналист развенчал миф об уровне жизни граждан США;
- Швеция и Финляндия всё ближе к вхождению в НАТО;
- Сальвини может вступить в борьбу за пост главы Еврокомиссии;
- Госдума призывает Киев остановиться;
- Число жертв «керченского стрелка» увеличилось.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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