Черкесск, 18 октября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Вложения в турсферу в Карачаево-Черкесии оправдываются. Рост числа туристов в республике растет из года в год. С начала 2018 года курорты региона поселили 1,1 млн человек. Рост по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 10%.

Ольга Заузанова Вершины Домбая

По итогам года ожидается, что общее число гостей республики достигнет 1 млн 350 тыс. человек, приводит ТАСС слова заместителя министра туризма, курортов и молодежной политики республики Павла Селипетова.

Напомним, за весь 2017 год Карачаево-Черкесию посетили 1,2 млн туристов. Наиболее популярными направлениями для них являются горнолыжные курорты «Архыз» и «Домбай». Стоит отметить, что если последний уже дано знаком жителям России и зарубежным гостям, то новый всесезонный туристко-рекраационный кластер «Архыз» открылся лишь в 2013 году.

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В декабре 2013 года этот курорт посетили всего 35 тыс. туристов. Спустя три года, в 1 квартале 2016 года, на курорте побывало уже около 130 тыс. человек. А в 2018 году за этот же период количество туристов увеличилось до 150 тыс. человек.