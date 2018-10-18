Киев, 18 октября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. С предложением объявить траур в связи с трагедией в Керчи к украинскому парламенту обратился депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич. Это произошло 18 октября в ходе заседания Верховной рады, открывшегося минутой молчания.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи

Свое предложение Шуфрич обосновал тем, что Украина считает жителей Крыма своими гражданами. Каких-то конкретных решений по указанному поводу украинский парламент до сих пор не принял.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Пётр Порошенко принес соболезнования «украинским гражданам», которые потеряли близких в результате нападения в Керченском политехническом колледже. Глава украинского государства отметил, что расследование массового убийства в Крыму важно для Украины, поскольку «полуостров — это украинская территория», а население региона — «украинские граждане, живущие в оккупации».

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