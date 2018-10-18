Чебоксары, 18 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 18 октября, без тепла остались более 100 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Причиной отключения стала неисправность на тепловых сетях, в настоящее время проводятся ремонтные работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

В мэрии со ссылкой на «Т Плюс» поясняют, что выявлен «дефект на тепловых сетях по улице Байдула» в ходе планового осмотра. В настоящее время идут работы по устранению неисправности на регулирующем клапане на обратном трубопроводе. До окончания работ введено ограничение в подаче теплоснабжения следующим потребителям Центрального района Чебоксары — в частности, по улицам Базарная, Байдула, Байдукова, Волкова, Гагарина, Дзержинского, Ильбекова, К. Маркса, Композиторов Воробьевых, Ярославская, Президентскому бульвару.

«Среди социально значимых объектов ограничения коснутся 110 многоквартирных домов, 7 детских садов, 6 школ и 6 объектов здравоохранения. Штатный режим теплоснабжения будет восстановлен после завершения ремонтных работ», — говорят в администрации.

Отметим, что ранее ЧП произошло в Ядрине, где без воды оставались более 550 человека в 23 многоквартирных домах левобережной части города. Ремонтно-восстановительные работы проводились на водоводе «Полянки — Ядрин», где необходимо было заменить две скважины из шести, обеспечивающих водоснабжение.

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