Кампала, 18 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Уганда планирует приобрести российские системы ПВО. Об этом сообщил глава африканской страны Йовери Мусевени.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

Читайте также: Решено окончательно: Индия купит у России пять ЗРК С-400 «Триумф»

По словам руководителя Уганды, такие системы на вооружении у армии страны уже есть, однако этого недостаточно.

«Но нам нужно больше», — цитирует РИА Новости слова Мусевени.

При этом не уточняется, какие именно системы противоракетной обороны заинтересовали власти Уганды. Также не сообщается, когда планируются их закупки.

Ранее по теме: Саудовская Аравия купит у России системы ПВО С-400

Армения получит российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М2»

Как сообщало ИА REGNUM, системы ПВО у России закупит и Индия. Контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» был подписан 5 октября во время визита российского лидера Владимира Путина в Дели. Сумма сделки превышает $5 млрд.