Санкт-Петербург, 18 октября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге в январе-сентябре 2018 года составил 1 трлн 15,8 млрд рублей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в отчете Петростата о социально-экономическом положении Петербурга за первые три квартала 2018 года.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

При этом 34% розничного оборота пришлось на продукты питания, включая напитки, а также табачные изделия, остальные 66% — на непродовольственные товары. В 2017 году за тот же срок доля продовольственных покупок была выше на 2%.

Оборот предприятий общественного питания в Петербурге за январь-сентябрь 2018 года составил 57,8 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем за тот же период 2017 года.

Объем платных услуг, оказанных населению города, за первые три квартала текущего года составил 365,7 млрд рублей. Это на 2,7% больше (в сопоставимых ценах), чем в январе-сентябре 2017 года.

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Потребительские цены в целом к сентябрю 2018 года выросли в Петербурге на 2,5% по сравнению с декабрем 2017 года. Продовольствие подорожало на 1,1%, непродовольственные товары — на 3%, услуги — на 3,5%.

Подорожание бензина за первые 9 месяцев текущего года составило, в среднем, 8,8% (к декабрю 2017 года), а дизтопливо стало дороже на 10,7%.