Барнаул, 18 октября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. В память о жертвах трагедии, произошедшей в политехническом колледже Керчи, жители Алтайского края несут цветы на мемориал Славы, где под гранитной плитой хранится керченская земля, привезённая в Барнаул после Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайт администрации Барнаула Барнаульцы почтили память жертв керченской трагедии

Помимо барнаульских студентов и представителей Молодёжного парламента города, в сегодняшней акции памяти приняли участие более 300 человек. К молодёжи присоединились и другие жители краевой столицы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, 17 октября студент четвёртого курса политехнического колледжа Владислав Росляков совершил нападение на студентов и преподавателей при помощи взрывного устройства и зарегистрированного должным образом помпового ружья.

Уголовное дело возбуждено по факту массового убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следственной группой центрального аппарата СК России уже завершён первичный осмотр места происшествия и установлено точное количество погибших. Все 20 человек (включая Рослякова) опознаны. Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову.