Москва, 18 октября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на то, чтобы продлить мораторий на выплату накопительной части пенсий до 31 декабря 2021 года, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Александр Ванеев ИА Красная Весна Пенсия

«Заморозка» накопительной части пенсионных выплат началась в РФ в 2014 году и, по действующим сегодня нормам, должна была закончить действие в конце 2020 года. Однако правительство предлагает продлить эти нормы еще на год.

Как объясняют в правительстве, такие изменения необходимы сегодня в связи с формированием федерального бюджета на 2019−2021 годы. Так, учитывая, что мораторий будет действовать два года из планируемого периода, правительство предлагает продлить его до конца 2021 года.

«Замена цифры 20 на цифру 21 не является реформой, а как раз-таки, дает нам еще время на то, чтобы очередную реформу проработать и тщательно», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.