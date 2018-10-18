Челябинск, 18 октября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. На Южном Урале после скандала в психоневрологической больнице Магнитогорска задумались об установке видеокамер в подобных учреждениях. Вопрос уже решается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Цитата из х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психбольнице

Чиновники надеются на то, что эта мера позволит отслеживать, как соблюдаются права пациентов. Дело в том, что содержащиеся там граждане не всегда имеют возможность сообщать объективно о нарушении своих прав.

Напомним, ранее в соцсетях был опубликован видеоролик с записью издевательств санитаров над пациентом психбольницы № 5 Магнитогорска. Случай вызвал широкий резонанс. Главврач и трое санитаров были уволены, а все психоневрологические учреждения Челябинской области ждут проверки.