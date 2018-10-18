Брюссель, 18 октября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с королем Бельгии Филиппом, сообщили 18 октября в пресс-службе главы Казахстана.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

В ходе встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Глав государств рассмотрели также актуальные вопросы международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Нурсултан Назарбаев прибыл в Брюссель для участия в работе форума «Азия — Европа» (АСЕМ), который пройдет с 18 по 19 октября.