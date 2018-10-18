Махачкала, 18 октября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. В Дагестане с начала 2018 года изъято из незаконного оборота около 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом 16 октября в ходе заседания коллегии по подведению итогов работы за девять месяцев 2018 года сообщил начальник полиции МВД Дагестана Дмитрий Гутыря.

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР Тайник с оружием

Среди оружия, изъятого у населения, 26 автоматов, 10 гранатометов, один пулемет, 129 пистолетов, 103 ружья. Кроме того, обнаружено и изъято около трехсот гранат и более 20,5 тыс. единиц боеприпасов различного калибра.

Всего, по словам начальника полиции, было раскрыто за девять месяцев 2018 года более 9000 преступлений. По сравнению с 2017 годом показатель раскрываемости преступлений повысился на 1,1% и составил 88,9%. Процент нераскрытых преступлений снизился на 10,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в 2017 году было зарегистрировано почти 8000 тысяч преступлений только в первом полугодии. Из них раскрыты были 6204. Отмечалось снижение количества криминальных проявлений на 15,5%, а также сокращение количества преступлений, связанных с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, за первые шесть месяцев минувшего года было выявлено 1116 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. В результате полиции удалось изъять 167 единиц огнестрельного оружия: 31 автомат, три пулемета, 11 гранатометов, 63 пистолета.

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