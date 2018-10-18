Москва, 18 октября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Конвенцию, направленную на отмену двойного налогообложения между РФ и Эквадором, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 18 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Документ был подписан правительствами РФ и Эквадора в ноябре 2016 года в Сочи. Обе страны согласились, что их граждане — как физлица, так и юрлица, — не должны платить налоги с одного и того же вида налога два раза. Вместо этого, они смогут уплачивать налоги в одной из стран.

В Эквадоре конвенция коснется подоходного налога для граждан и компаний, а в РФ — налога на доход физлиц и на прибыль организаций. Кроме того, документ также устанавливает порядок, согласно которому компетентные органы обеих стран будут обмениваться информацией об поступивших и не поступивших налогах.