Рим, 18 октября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини допустил возможность выдвижения своей кандидатуры в председатели Еврокомиссии. Об этом сообщает 18 октября агентство Adnkronos.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

По словам политика, многие его европейские коллеги из консервативно-ориентированных партий предлагают ему выдвигаться на пост главы Еврокомиссии.

«Они видят во мне защитника народов — даже за пределами Италии», — подчеркнул Сальвини.

В то же время итальянский политик заявил, что на сегодняшний день не готов дать какой-либо определенный ответ на эти предложения, поскольку из-за напряженного рабочего графика он еще не думал над указанной перспективой.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские выборы состоятся в мае 2019 года. Европейские СМИ называют возможным преемником Жана-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии немецкого политика Манфреда Вебера.

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