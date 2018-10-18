Новосибирск, 18 октября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что один тур выборов главы города обходится бюджету в 100 млн рублей и потому он неоднозначно отнёсся к предложению вернуть второй тур.

Антон 48048 Анатолий Локоть

Напомним, ранее президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов обратился к главе Новосибирска и депутатам Горсовета с просьбой вернуть второй тур на выборах мэра. Анатолий Локоть всё это время уклонялся от прямого ответа на вопрос, как он относится к данной инициативе. Общественники припомнили ему, что он ещё не будучи мэром Новосибирска, в 2013 году высказывался за сохранение второго тура на выборах.

Читайте также: «А мы о земном»: мэр Новосибирска ушёл от ответа о втором туре на выборах

Сегодня же Анатолий Локоть, как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», считает логичным предложение об ограничении полномочий главы города двумя сроками, при этом не так однозначно смотрит на проведение выборов в два тура.

«Нам придется в бюджете в два раза увеличивать расходы. Это примерно сопоставимо со льготами, которые сегодня предоставляются из бюджета Новосибирска. Вот что лучше: выполнить свои обязательства и сохранить льготы тем, кто достиг бывшего пенсионного возраста, или закладывать их на эти цели», — цитирует издание новосибирского градлначальника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего главы Новосибирска Анатолия Локтя истекают 22 апреля 2019 года и выборы. Он был избран в ходе досрочных выборов в апреле 2014 года. Выборы мэра Новосибирска, скорее всего, будут назначены на единый день голосования — в сентябре 2019 года.

Второй тур выборов новосибирского главы был отменён в 2013 году — выборы квалифицированным большинством заменили на мажоритарную систему.