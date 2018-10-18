Москва, 18 октября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Граждане РФ принудительно удерживаются в чудовищной нищете, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре составила в РФ 42,2 тысячи рублей.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Есть популярная шутка, что средние зарплаты растут, в то время как доходы населения падают, просто потому что зарплаты растут не у населения, — сказал Делягин. — Эта шутка отражает реальность. У нас крайне неравномерное распределение доходов между гражданами. Соответственно, когда вы чиновнику или министру, топ-менеджеру корпорации повышаете зарплату, статистически вы обеспечиваете бурный рост доходов всему населению. И бурный рост доходов средней заработной платы. Это «средняя температура по больнице».

Такая ситуация, по словам Делягина, характерна для всей страны.

«Учитывая доходы наших топ-менеджеров, чиновников, олигархов, у нас средняя зарплата может быть и 140 тысяч рублей, — добавил экономист. — Я не удивлюсь. При этом большинство граждан страны живёт примерно на 25 тысяч рублей в месяц. Есть регионы, где 25 тысяч считают очень хорошей заработной платой. Завидной».

В частности, по словам Делягина, в декабре 2017 года в Забайкальском крае зарплаты составляли 3,5 тысячи рублей.

«А примеры высоких зарплат мы знаем, — продолжил он. — Когда выясняется, что господин [министр финансов РФ Антон] Силуанов в месяц в 2016 году зарабатывал 7 млн 200 тыс. рублей, а зарплата у него была — 1 млн 700 тыс. или что-то в этом духе (по данным официального сайта Правительства РФ за 2016 год декларированный годовой доход Силуанова составил 95 443 280,4 рублей — прим. ИА REGNUM ), это никого не удивляет. Есть и более обеспеченные люди. Так что 42,2 тыс., я думаю, Росстат считал добросовестно и честно. Однако такая ситуация чудовищна с политической точки зрения. Во-первых, люди удерживаются в чудовищной нищете. Причем удерживаются искусственно — при цене нефти 80 долларов за баррель, когда федеральный бюджет захлёбывается от денег. Во-вторых, такая разница в зарплатах — это ужасная иллюстрация абсолютной несправедливости социально-экономической системы. Это фактор, который способен лишить нынешнюю власть какого бы то ни было морального права на существование».

Напомним, как стало известно 17 октября из сообщения Росстата, среднемесячная сентябрьская номинальная зарплата граждан России составила 42,2 тысячи рублей. Кроме того, уточняется, что рост средней зарплаты составил в сентябре 2018 года 10,8% по сравнению с сентябрём 2017 года.

Также отметим, что в сентябре инфляция, по данным Росстата, составила 0,2% после нулевого показателя в августе, а в годовом выражении — ускорилась до 3,4% с 3,1% в августе, достигнув максимального значения с июля 2017 года.