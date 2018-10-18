Ярославль, 18 октября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В центре Ярославле межведомственная комиссия выявила пять исторических зданий, находящихся в плохом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Один из объектов

Представители регионального департамента охраны объектов культурного наследия, инспекции административно-технического надзора и органов местного самоуправления обследовали улицу Советскую и площадь Челюскинцев.

«Из 36 зданий пять — в неудовлетворительном состоянии. В отношении их собственников нашим департаментом в установленном порядке будет проведена работа», — сообщил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Совместные рейды профильных структур стартовали осенью этого года и проводятся в регионе впервые. Обход ведется поквартально. Цель таких мероприятий — оценить состояние зданий и в случае необходимости принять меры по их сохранению.

Новую систему контроля опробуют в областном центре, а потом будут внедрять на территории всего региона.