Астрахань, 18 октября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Астраханской области сел на мель сухогруз «Сормово-2», который следовал в Иран, сообщает 18 октября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Gerry Wood На мели

По данным ведомства, инцидент произошел в 08:40 по местному времени (07:40 мск) в условиях ограниченной видимости в районе восьмого километра Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Отмечается, что в этот момент на борту находились 12 человек, никто из них не пострадал, запасы воды и еды имеются. Сухогруз пробоин не получил, утечки нефтепродуктов также нет. По улучшению видимости спасатели намерены попытаться снять судно с мели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Красноярского края на реке Енисей из-за сильного порыва ветра сел на мель теплоход «Ладья». В результате происшествия никто из находившихся на борту людей не пострадал. По данному факты была организована доследственная проверка.

Читайте также: В Нижегородской области сел на мель грузовой теплоход