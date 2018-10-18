Мадрид, 18 октября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» провёл предварительные переговоры с бывшим наставником «Челси» Антонио Конте. Об этом сообщает Football Italia.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте на пресс-конференции

Отмечается, что представители «королевского клуба» связывались с Конте, чтобы узнать, готов ли он к работе.

На сегодняшний день Конте находится без клуба. После окончания сезона 2017/18 тренер и «Челси» разорвали контракт.

На посту наставника мадридцев Конте может сменить Хулена Лопетеги, который со скандалом возглавил «Реал» перед стартом чемпионата мира — 2018 в России, из-за чего был уволен из сборной Испании.

Под руководством Лопетеги «Реал» в четырёх последних матчах потерпел три поражения и не забил ни одного гола.

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