Симферополь, 18 октября, 2018, 11:41 — ИА Регнум. У студента Керченского политехнического колледжа, который устроил стрельбу в учебном учреждении, могут быть сообщники. Такое предположение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

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По его словам, осуществить такое нападение самостоятельно, без посторонней помощи, молодой человек не мог. Аксёнов считает, что на стадии планирования преступления подозреваемому кто-то помогал. Этих лиц предстоит установить следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на политехнический колледж в Керчи было совершено 17 октября. Студентов и преподавателей расстреливали, а затем прогремел взрыв. В результате погибли 20 человек, еще почти 40 человек были ранены. Подозреваемым в совершении преступления следствие считает 18-летнего студента колледжа, который после массового убийства покончил с собой.

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Мать стрелка из Керчи интересовалась «Свидетелями Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По словам отца подозреваемого Владислава Рослякова, его сын интересовался оружием, увлекался компьютерными играми, но был воспитанным и не проявлял агрессии. Друзей у молодого человека не было. Также известно, что отношения у студента не ладились ни с отцом, ни с матерью. Последняя несколько лет назад увлеклась учением «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).