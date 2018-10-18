Вашингтон, 18 октября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Компания Devolver Digital анонсировала новую версию симулятора правителя средневеково государства Reigns. В его основу лег сериал HBO «Игра престолов». Об этом 17 октября сообщил портал DualShockers.

Цитата из видео «Reigns Game Of Thrones — Gameplay Trailer» (DevolverDigital) Игра Reigns

Суть этой инди-игры останется неизменной: игроку всё так же придётся принимать решения, исходя из тех требований, прошений или советов, с которыми к нему обращаются герои. Однако в новой версии ему придётся общаться с персонажами популярной фэнтезийной вселенной.

Выход расширения запланирован на 18 октября 2018 года, оно будет доступно для платформ iOS, Android и PC. Однако в сервисах Steam и App Store уже можно сделать предзаказ.

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Напомним, разработкой игры Reigns занимается студия Nerial. В декабре 2017 года была выпущена версия «Reigns: Her Majesty», в которой игроку предлагалось сыграть за королеву.